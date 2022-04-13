سعر جديد للدولار في سوريا

2022/04/13 | 16:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال البنك المركزي السوري، اليوم الأربعاء، إنه خفض سعر صرف الليرة إلى 2814 ليرة للدولار ليقترب من السعر في السوق السوداء البالغ 3915 للدولار.وكان السعر الرسمي من قبل نحو 2500 ليرة للدولار.وتزداد دولرة الاقتصاد السوري الذي تشله حرب مستمرة منذ نحو 11 عاما إذ يحاول السوريون حماية أنفسهم من خفض قيمة […]

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