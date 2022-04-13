بنزيمة بعد نهاية معركة تشلسي.. لقطة فيديو أثارت إعجاب الجميع

2022/04/13 | 16:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في لقطة تتصف بالروح الرياضية، والخلق الرفيع، لم يخرج كريم بنزيمة من الملعب عقب تألقه مع ريال مدريد بمواجهة تشلسي، الثلاثاء، من الملعب خالي الوفاض، ومن دون إثارة الإعجاب به من جديد بعد نهاية المواجهة الرائعة،

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