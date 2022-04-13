مسجدي: الوقت لم يحن بعد لحكومة الأغلبية في العراق

2022/04/13 | 16:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عد السفير الإيراني في العراق، إيرج مسجدي ،اليوم الأربعاء، أن الوقت لم يحن بعد لحكومة الأغلبية في العراق.

وقال في تصريحات صحفية ان التجارب منذ عام 2003 تشير الى ان التوافق هو الأنسب للوصول الى التعاون بين الجميع وأن الدعوات للأغلبية الوطنية لن تكون ناجحة الا في البلدان المؤسساتية والديمقراطية على حد قوله .

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