2022/04/13 | 16:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصابتين طفيفة نتيجة حادث سير اصطدام عجلتين وانقلاب واحد منهم على سريع القادسية/ المنطقة الخضراء باتجاه الكرادة

ظهرت المقالة اصابة شخصين نتيجة حادث سير على سريع القادسية في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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