زملط لـCNN: المجتمع الدولي يصف الفلسطينيين بالإرهابيين لقيامهم بنفس ما يقوم به الأوكرانيون

2022/04/13 | 16:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال السفير الفلسطيني لدى بريطانيا، حسام زملط، في مقابلة مع مذيعة CNN بيكي أندرسون، إن المجتمع الدولي والإعلام الدولي يدفعون الأوكرانيين إلى حمل السلاح والدفاع عن بلادهم، بينما يوصف الفلسطينيون بالإرهابيين لدفاعهم عن أراضيهم في وجه الإسرائيليين، مشيرًا إلى أن “الوضع في أوكرانيا كشف حقًا مدى انتقائية المجتمع الدولي”.

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