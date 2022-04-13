2022/04/13 | 16:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة..اكد تقرير لصحيفة ديلي كوليير الامريكية ، الاربعاء، ان اوجه التشابه بين ما يحدث اليوم في اوكرانيا وبين الفترة التي سبقت غزو العراق عام 2003 مرعبة ، حيث يحاول الصقور من المحافظين الجدد في الحزب الجمهوري دفع الولايات المتحدة مرة اخرى الى حافة الحرب مع روسيا المسلحة نوويا .ونقل التقرير الذي ترجمته […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة امريكية: على الجمهوريين ايقاف جنون الصقور بدفع امريكا للحرب) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة امريكية: على الجمهوريين ايقاف جنون الصقور بدفع امريكا للحرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).