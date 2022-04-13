2022/04/13 | 16:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدم آخر ما تبقى من مسجد للصرخيين في ناحية القاسم بمحافظة بابل (فيديو)

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