تشعر بلسعة كهربائية عند لمس الأشخاص؟.. إليك الأسباب وطرق الوقاية

2022/04/13 | 16:39 - المصدر: بغداد اليوم

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يعاني بعض الأشخاص من الشعور بكهرباء عند ملامسة أشخاص أو أغراض، ولا يعلمون سببا للشعور باللسعة الكهربائية عند ملامسة الأشخاص أو الملابس، والمعادن، ولكنه هذا الأمر يعد طبيعيا وغير مُقلق، فهي تصيب جميع الأفراد، لكنّها في بعض الأحيان تزداد عن معدّلها الطبيعي مُسببة القشعريرة بحسب طبيب المخ والأعصاب الدكتور ياسر عبدالله.

قد يكون من يشعر بذلك هم أشخاص أكثر حساسية تجاه الشحنات أو اللسعات الكهربائية أكثر من غيرهم، كما يرجع سبب شعورهم باللسعة الكهربائية إلى المواد المصنوع منها باطن حذائك أو بسبب ملابسك والمواد المصنوعة منها.

وأوضح طبيب المخ والأعصاب في حديثه أن وجود شحنة معينة على الملابس، أو احتكاك الأشياء ببعضها، ينتج عنه توليد شحنة كهربايئة، فيها سالب وموجب مما يؤدي إلى الشعور باللسعة من أقل الاحتكاكات الجسدية أو للأشياءن مضيفا “لو كتفي لامس كتف حد تاني واحتك كتير بتولد شحنة كهربايئة، فتحس باللسعة”.

وقال “عبدالله” إن الشعور باللسعة أمر طبيعي، وهناك فرق بين المريض بزيادة الكهرباء في الجسم وبين من يشعر بلسعات عادية من وقت لآخر.

كيف تتخلص من اللسعات الكهربائية؟

وهناك عدة نصائح لتجنب اللسعات الكهربائية، وهي:

– الابتعاد عن ارتداء الملابس الصناعية أو الصوفية.

– فرك الملابس مع منقي الأقمشة أو رش رذاذ مخصص لتخفيف النسيج، أو وضع مادة ملطفة تباع في الأسواق وتسمى “سوفنر” في الملابس وأثناء الغسيل.

– ارتداء الأحذية المبطنة بالجلد.

– الابتعاد قدر الإمكان عن الملابس المصنوعة من الصوف.

– الابتعاد عن استخدام الهاتف الذكي أو غيره، حيث يستمد الجسم الشحنات الكهربائية من هذه الأجهزة.

ينصح أن تكون الملابس الداخلية قطنية أو من ألياف طبيعية، وكذلك ارتداء الجوارب القطنية.

كيف يمكن تصنيف الشعور باللسعات الكهربائية؟

وأشار طبيب المخ والأعصاب إلى أن مشكلة اللسعات الكهربائية، تسبب إزعاجا بالنسبة للكثيرين، والإصابة بصدمة قد تسبب لك إصابة عرضية مثل سحبك ليدك فجأة عند الشعور بالصدمة واصطدامها بأي شئ فكل هذا أمور عادية، ولكن إذا تكرر الأمر كثيرا وكان ملازما للشخص هذا الشعور فيجب عليه التوجه إلى الطبيب لتحديد طبيعة مرضه وأسباب معاناته مع الكهرباء الزيادة في الجسم التي قد يكون مصابا بها وتنم عن حالة مرضية.

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