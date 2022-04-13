كارثة تخطيطية.. تجارة بغداد تكشف نسبة تغطية الناتج المحلي للمواد الغذائية وأسباب فتح الاستيراد

2022/04/13 | 16:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشفت غرفة تجارة بغداد، اليوم الأربعاء، عن ان إنتاج العراق المحلي بجميع المواد لايتجاوز ال20%، مبينة ان فتح الاستيراد امر مهم وبالتالي عدم وجود جدوى لاتباع سياسية غلق الاستيراد.

وقال مدير غرفة تجارة بغداد فراس الحمداني لـ(بغداد اليوم ) ان "النسبة التي تغطيها المنتجات المحلية هي 20% على اكثر تقدير"، مبيناً أننا "بحاجة كبيرة للمستورد فالدعم الخارجي (المستورد) يساهم في توفير الخزين الغذائي للعراق لكون العالم كله يعاني من أزمة غذائية بسبب الحرب الروسية الاوكرانية وعليه كان لزاما فتح الحدود وأن يكون التاجر شريكا للحكومة فتوفير الغذاء للمواطن وبأسعار قليلة".

وأضاف الحمداني اننا "ناشدنا سابقا بضرورة فتح الحدود لكن الاستجابة جاءت متأخرة ورغم ذلك فهي مهمة جدا وأمر يشاد به".

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