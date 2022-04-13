من بينها كربلاء.. اعتقال العشرات من اتباع الصرخي في 6 محافظات

2022/04/13 | 16:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات

الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم

الاربعاء، القبض على العشرات من اتباع

"الصرخي" في 6 محافظات عراقية وذلك عقب

الدعوات التي أطلقها خطباء من بينهم

بتهديم مراقد أئمة أه

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