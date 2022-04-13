أنشيلوتي يعبر عن سعادته بالعبور الى نصف نهائي الأبطال

2022/04/13 | 16:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، سعادته بالعبور إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وخسر ريال مدريد أمام ضيفه تشيلسي، بنتيجة 3-2، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب الدور ربع النهائي، لكنه تأهل بمجموع المباراتين (5-4)، نظرًا لفوزه ذهابًا بنتيجة 3-1.

ونشر أنشيلوتي عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” صورًا من احتفاله مع لاعبيه عقب المباراة، وكتب عليها: “هذا هو ريال مدريد ولا شيء آخر..



شكرًا لكم جميعا على ليلة سحرية أخرى”.

وكان ريال مدريد قد أقصى باريس سان جيرمان من الدور السابق بعدما تغلب عليه بنتيجة 3-1، رغم تأخر الميرنجي في الذهاب بهدف دون رد.

وينتظر ريال مدريد، المتأهل من مواجهة أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي، لمواجهته في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

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