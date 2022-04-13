الكاظمي من مجلس عزاء الشاعر حسب الشيخ جعفر: كان عنواناً للإبداع الفكري العراقي

2022/04/13 | 16:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يحضر مجلس عزاء فقيد الأدب والشعر العراقي الشاعر حسب الشيخ جعفر •••••••••• حضر رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، مجلس عزاء الشاعر الكبير حسب الشيخ جعفر الذي أقيم في منطقة شارع فلسطين بالعاصمة بغداد.وقدم سيادته أحرّ التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد ومحبيه، وإلى الأسرتين الثقافية والأدبية […]

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