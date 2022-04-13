الكرملين: اتهامات بايدن لبوتين بارتكاب إبادة جماعية “غير مقبولة”

2022/04/13 | 16:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صرح الكرملين ،اليوم الأربعاء، أن اتهامات الرئيس الأميركي جو بايدن لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب “إبادة جماعية” في أوكرانيا “غير مقبولة”.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف “خلافنا قاطع ونعتبر هذه المحاولات الرامية إلى تشويه الواقع غير مقبولة، خصوصا أنها تأتي من رئيس الولايات المتحدة، وهي دولة تصرفاتها في التاريخ الحديث معروفة جيدا”.

المصدر: AFP

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