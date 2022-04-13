كأس ديفيس: ملقة الإسبانية تستضيف الأدوار الاقصائية في 2022 و2023

2022/04/13 | 17:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستضيف مدينة ملقة الإسبانية الأدوار الاقصائية من مسابقة كأس ديفيس في كرة المضرب لعامي 2022 و2023، بحسب ما كشف المنظمون الأربعاء.

ويحتضن قصر الرياضة في المدينة الجنوبية الأدوار الاقصائية من نسخة 2022 على أرض صلبة داخل قاعة بين 21 و27 تشرين الثاني/نوفمبر.

قال رئيس الاتحاد الدولي للتنس ديفيد هاغرتي “لعبت منطقة أندلوسيا دوراً هاماً في تاريخ كأس ديفيس وملقة هي المكان المثالي لختام نسخة هذه السنة من كأس العالم للتنس”.

وبالنسبة لدور المجموعات منتصف أيلول/سبتمبر، تستضيف بولونيا الإيطالية، غلاسكو الاسكتلندية وهامبورغ الألمانية ومدينة أخرى بدلاً من ملقة ستُحدّد لاحقاً، مجموعات بلادها على أرض صلبة من المسابقة التي بدأ تطويرها عام 2019.

ونتيجة قرعة ستسحب في 26 نيسان/أبريل الجاري في ملقة، يتمّ تقسيم المنتخبات الـ16 إلى أربع مجموعات في أربع مدن، يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة لخوض الدور الحاسم.



وكانت مدريد قد استضافت نسختي 2019 و2021.

المصدر: AFP

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