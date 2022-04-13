إصابات كورونا حول العالم تتخطى حاجز نصف المليار

2022/04/13 | 17:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى 500 مليون و903 آلاف و88 إصابة، وأفادت الجامعة في بيان لها بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 6 ملايين و185 ألفا و143 وفاة، موضحة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة والتي بلغت أكثر من 80.4 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30.1 مليون.

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