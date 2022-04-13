من الثلث للنصف +1.. الإطار يتنفس الصعداء: لا خيار أمام الثلاثي إلا التفاوض لحل الأزمة

2022/04/13 | 17:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصاعلن الإطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، ارتفاع اعداد النواب المتحالفين معه الى النصف زائد واحد، مبينا انه لا خيار امام التحالف الثلاثي سوى الحوار.

وقال القيادي في الإطار علي الفتلاوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مبادرة الاطار التنسيقي لحل الانسداد السياسي لاقت دعم وترحيب كبير من نواب وقوى مستقلة، وهؤلاء سيكونون تحت مظلة الاطار التنسيقي".

وأضاف ان "عدد نواب الثلث الضامن سيتجاوز النصف زائد واحد من اعداد مقاعد البرلمان"، مشيرا الى انه "لا خيار امام التحالف الثلاثي الا من خلال الحوار والتفاوض مع الثلث الضامن لأنهاء الانسداد السياسي والإسراع بعملية تشكيل الحكومة".

ولفت الى انه "عكس ذلك سيبقى الانسداد بلا حلول، وهذا الامر يتحمله التحالف الثلاثي، فهو يرفض الحلول ويصر على بقاء الانسداد".

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