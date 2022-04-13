تركيا ترفع قيمة العقار المشترطة للحصول على الجنسية

2022/04/13 | 17:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم السلطات التركية رفع قيمة العقار

الواجب شراؤه من أجل الحصول على الجنسية

التركية الاستثنائية من 250 ألفا إلى 400

ألف دولار.

وحسب معلومات نشرتها وكالة "الأناضول"

التركية، فقد ناقشت الحكومة التركية

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