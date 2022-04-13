موسكو توجه إنذارا للعواصم الغربية

2022/04/13 | 17:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعدت روسيا دول الغرب بأنها "ستتصدى

بشدة" لأي محاولات لإعاقة عمليتها

العسكرية في أوكرانيا، مهددة مرة أخرى

باستهداف شحنات أسلحة تصل هذا البلد من

خارج حدودها.

وأقر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي

ريابك

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