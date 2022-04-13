العراق يتعاقد مع شركات عالمية لإنجاز مشاريع خاصة بالطرق

2022/04/13 | 17:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والإسكان صباح عبد اللطيف، الأربعاء، عن التعاقد مع شركات عالمية لإنجاز مشاريع خاصة بالطرق.

وقال عبد اللطيف في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "هناك مشاريع مهمة وهي الطريق الحولي الدائري لبغداد الذي سيحل نسبة كبيرة من مشاكل المرور، إضافة إلى عدد من المجسرات ومداخل بغداد الخمسة".

وأضاف، أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد في توجيهاته وجوب أن تكون الشركات المنفذة أجنبية ورصينة ولديها خبرات كبيرة"، مشيراً إلى أنه "تم التعاقد مع عدد من الشركات قبل 3 أسابيع".

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