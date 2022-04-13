الزراعة ترصد انخفاضاً في أسعار الخضر والفواكه

2022/04/13 | 17:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قالت وزارة الزراعة، الأربعاء، إن أسعار الخضر والفواكه انخفضت بعد أيام من فتح الاستيراد.

وذكر المتحدث باسم وزير الزراعة هادي هاشم في تصريح، أنه "بعد أيام من فتح الاستيراد رصدنا تراجعاً بأسعار الخضار، حيث انخفضت أسعار الطماطم والخيار والباذنجان إلى ما يقارب النصف".

وأضاف هاشم، "نتوقع نزولها بصورة اكثر بعد دخول شحنات جديدة من الخضار بعد قرار فتح الاستيراد".

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