ارتفاع حصيلة فيضانات جنوب افريقيا الى 253 قتيلا

2022/04/13 | 17:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

AFP PHOTO

ارتفعت حصيلة الفيضانات التي ضربت مدينة دوربان بجنوب إفريقيا إلى أكثر من 250 قتيلا، على ما أعلنت مسؤولة الصحة في المقاطعة ،اليوم الاربعاء.

وقالت نوماغوغو سيميلين-زولو لتلفزيون “إي-إن سي إيه” إنه “اعتبارا من الليلة الماضية تسلمنا نحو 253 جثة في مشرحتي مستشفيين”.

وردا على سؤال لتأكيد العدد في بلدية دوربان المعروفة إيثيكويني قالت “253 في إيثيكويني الليلة الماضية”.

المصدر: AFP

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