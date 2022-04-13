وزير التربية يرفض الدخول الشامل

2022/04/13 | 17:21 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعرب وزير التربية علي حميد الدليمي، عن رفضه الدخول الشامل للامتحانات الوزارية لطلبة الصفوف المنتهية ضمن مرحلتي الإعدادية والمتوسطة للعام الدراسي 2021 – 2022، مشيرا الى ان الوزارة اقتصرت الدخول الشامل على السادس الابتدائي فقط.

وقال الدليمي خلال مؤتمر صحفي، إن الوزارة قررت الدخول الشامل لمرحلة السادس الابتدائي فقط، وأما السادس الاعدادي والثالث المتوسط فالدخول بالإكمال بثلاثة دروس مع اضافة 10 درجات للدرجات الحرجة، وهي 49 و48، و49 من أجل أن نمنح الطلبة فرصة للنجاح.

وعن الدخول الشامل للصفوف المنتهية لمرحلتي المتوسطة والاعدادية، قال الوزير “هذا لا يمكن لأن هناك طلاباً تركوا الدراسة قبل امتحانات نصف السنة، واخفقوا في تحقيق النجاح الذي يؤهلهم للدخول الوزاري”.

وأردف بالقول إن الدخول العام يؤثر على نسبة النجاح في الامتحانات الوزارية، مشيرا إلى أن تدني النسبة يعطي مؤشرا غير ايجابي على النظام التعليمي في العراق.

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