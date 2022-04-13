2022/04/13 | 17:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ انخفضت الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد التي أبلغت بها منظمة الصحة العالمية للأسبوع الثالث على التوالي، وهو اتجاه ساعده على الأرجح تخفيف برامج الاختبارات والمراقبة.وقالت منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، في أحدث تقرير أسبوعي لها عن الجائحة، والذي نشر مساء أمس الثلاثاء، إن أكثر من 7 ملايين حالة جديدة […]

ظهرت المقالة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن “كورونا” أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن “كورونا”) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن “كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).