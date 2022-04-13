الكاظمي يقدم واجب العزاء لعائلة الفقيد الشيخ جعفر

2022/04/13 | 17:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ،اليوم الأربعاء، أن الفقيد الشيخ جعفر عنوان للإبداع الفكري العراقي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، حضر مجلس عزاء الشاعر الكبير حسب الشيخ جعفر الذي أقيم في منطقة شارع فلسطين بالعاصمة بغداد”.

وأضاف، أن “الكاظمي قدم أحرّ التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد ومحبيه، وإلى الأسرتين الثقافية والأدبية في العراق، سائلاً الله جلّ وعلا أن يتغمده بوافر رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم محبيه الصبر والسلوان”.

وأكد الكاظمي بحسب البيان، أن “الراحل كان عنواناً للإبداع الفكري العراقي، وعموداً سامقاً وصلت آثاره وازدهرت أشعاره وكتاباته إلى آفاق الأرض، ورحيله شكل خسارة للأدب والإبداع العراقي”.

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