2022/04/13 | 17:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "غزوة تايمز سكوير الأخيرة تؤكد أن الإسلاميين يكرّرون في الولايات المتحدة ما قاموا به في الدول العربية وأوروبا والهند"

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