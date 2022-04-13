الكرخ يحقق فوزاً مثيراً على سامراء في ممتاز الكرة

2022/04/13 | 17:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حقق فريق الكرخ فوزاً مثيراً بتغلبه على سامراء بثلاثة أهداف لهدفين.وتواجه الفريقان على ملعب سامراء لحساب مباريات الاسبوع السابع والعشرين من الدوري الممتاز بكرة القدم.وسجل ثلاثية الكرخ كل من حسن عبد الكريم في الدقيقة 18 وعلي رعد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 33 وكرار سعد في الدقيقة 43.وحملت ثنائية سامراء […]

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