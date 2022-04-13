أزمة الحكومة.. تلويح “مُقلق” من العصائب في حال استمرار الصدريين بالتعنت

2022/04/13 | 17:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لوحت حركة عصائب أهل الحق، المنضوية تحت جناح الإطار التنسيقي اليوم الأربعاء، بالذهاب إلى تشكيل الحكومة، بعيداً عن التيار الصدري، في حال استمر الأخير بالتعنت.وقال عضو المكتب السياسي سعد السعدي في تصريح خص به ايرث نيوز، إن “الإطار التنسيقي ما يزال مستمراً في حواراته مع القوى السياسية الأخرى، حيث دعاهم إلى ضرورة […]

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تلويح “مُقلق” من العصائب في حال استمرار الصدريين بالتعنت أولاً على ايرث نيوز.

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