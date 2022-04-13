المؤسسات الدولية وتدمير الدول وهدم الاخلاق والقيم - الجزء السادس

2022/04/13 | 17:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عبد المطلب محمد

اتفاقية سيداو (CEDAW)

اصدرت الأمم المتحدة العديد من

الاتفاقيات والمعاهدات فيما يخص قضايا

المرأة والعائلة والاطفال والشاذين

ولكن أولها واخطرها هي (اتفاقية القضاء

على جميع أشكا

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