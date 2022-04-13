2022/04/13 | 17:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4TG3GknETOM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الباحث السياسي حامد غازي الدراجي لوان نيوز: بعد ازمة الصرخي ما يحدث في العراق منسق وله ليس صدفة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الباحث السياسي حامد غازي الدراجي لوان نيوز: بعد ازمة الصرخي ما يحدث في العراق منسق وله ليس صدفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).