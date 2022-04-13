2022/04/13 | 17:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر محلي بعض محطات الوقود في العاصمة بغداد تشهد اغلاق وبعض آخر يشهد زخم كبير على المحطات المفتوحة

ظهرت المقالة زخم كبير على محطات الوقود في بغداد..



والبعض تتعرض للاغلاق أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زخم كبير على محطات الوقود في بغداد.. والبعض تتعرض للاغلاق) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زخم كبير على محطات الوقود في بغداد.. والبعض تتعرض للاغلاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).