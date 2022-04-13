مارين لوبن “لن تخرج من اتفاق باريس” بشأن المناخ إذا انتخبت رئيسة لفرنسا

2022/04/13 | 17:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت المرشحة للرئاسة الفرنسية مارين لوبن ،اليوم الأربعاء، إنها “لن تخرج من اتفاق باريس” بشأن المناخ إذا تم انتخابها في 24 نيسان/أبريل، مشيرة إلى أن أزمة المناخ “ليست أولوية” في سياستها الخارجية.

وأوضحت المرشحة اليمينية المتطرفة عند عرضها أهدافها الدبلوماسية في باريس “لن أخرج من اتفاق باريس، وأضافت أنها تؤيد توجهات هذا الاتفاق لأنها ترغب في التخلي عن أكبر قدر ممكن من الوقود الأحفوري لصالح الطاقة النووية لأغراض مدنية”.

المصدر: AFP

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