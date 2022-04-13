ذي قار تستنفر.. اجراءات احترازية لمواجهة “الحمى النزفية”

2022/04/13 | 17:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت دائرة البيطرة اليوم الأربعاء، احدى تشكيلات وزارة الزراعة عن اتخاذها اجراءات احترازية للحد والسيطرة على البؤر المرضية للحمى النزفة التي ظهرت في محافظة ذي قار.واعلن الدكتور ثامر حبيب حمزة الخفاجي المدير العام في بيان تلقته ايرث نيوز، عن “اتخاذ دائرته اقصى درجات الرصد والتحري بالتنسيق مع دائرة صحة ذي قار للسيطرة […]

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اجراءات احترازية لمواجهة “الحمى النزفية” أولاً على ايرث نيوز.

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