تركيا تضاعف الحد الأدنى لقيمة العقار المشترى للحصول على جنسية.. هل يتضرر العراقيون؟

2022/04/13 | 17:59 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

رفعت الحكومة التركية الحد الأدنى لقيمة العقارات التي يجب شراؤها من أجل الحصول على الجنسية التركية من 250 ألف دولار إلى 400 ألف دولار، في الوقت الذي يتصدر العراق قائمة مشتري العقارات الى تركيا.

وذكرت صحيفة “يني شفق” التركية، أن الحكومة التركية ناقشت هذه المسألة في اجتماع مجلس الوزراء الرئاسي برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، وتقرر في الاجتماع، وفق الصحيفة “رفع قيمة العقار الواجب شراؤه للحصول على الجنسية التركية من 250 ألفا إلى 400 ألف دولار، بشرط عدم بيعه لمدة 3 سنوات”.

وتم تنفيذ برنامج الجنسية مقابل الاستثمار العقاري لأول مرة في تركيا عام 2017، وبعد عام، تم تخفيض مبلغ الاستثمار المطلوب للحصول على الجنسية من مليون دولار إلى 250 ألف دولار.

ويبدو ان هذه الخطوة جاءت مع تصاعد شراء الاجانب للعقارات في تركيا، حيث تم بيع ما مجموعه 68 ألفا و600 عقار للأجانب في 2021، فيما جاء العراقيون في صدارة قائمة المشترين الأجانب للعقارت التركية.

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