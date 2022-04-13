2022/04/13 | 18:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ من المقرر أن يشهد مجلس النواب العراقي يوم غد الخميس، اجتماعاً لمناقشة أزمة الوقود.وقال مصدر مطلع في تصريح لـ “ايرث نيوز، اليوم الأربعاء إن “اجتماعاً برلمانيا – حكوميا من المقرر عقده يوم غد في مجلس النواب، وذلك بحضور حاكم الزاملي النائب الاول لرئيس البرلمان ووزير النفط، إضافة إلى الكادر المتقدم للوزارة، وذلك […]

ظهرت المقالة بحضور نيابي وحكومي..



اجتماع مرتقب في مجلس النواب لمناقشة أزمة الوقود أولاً على ايرث نيوز.

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