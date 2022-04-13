علاء مبارك: الادعاء العام السويسري أفرج عن أموالنا وأغلق القضية بتبرئتنا

2022/04/13 | 18:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نجل الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، علاء، الأربعاء، أن المدعي العام السويسري حكم بتبرئته وشقيقه، جمال، من التهم الموجهة لهم حول قانونية أموالهم وأصولهم وأفرج عن الأموال والأصول

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