الكاظمي يتصل هاتفياً بالعاهل الأردني للاطمئنان على صحته

2022/04/13 | 18:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني للاطمئنان على صحته. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أجرى بعد ظهر اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً بجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، اطمأن فيه على صحة جلالته إثر خضوعه لعملية جراحية". وأضاف البيان، أن "الكاظمي قدم خلال الاتصال أطيب أمانيه للعاهل الأردني بسرعة التماثل للشفاء التام، وللشعب الأردني الشقيق دوام التقدم والاستقرار، وللعلاقات الثنائية بين البلدين المزيد من الازدهار والتكامل".

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