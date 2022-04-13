2022/04/13 | 18:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، اليوم الاربعاء، بحلول جذرية للمشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية، مشيرا ان الاقليم لن يتنازل عن حقوقه الدستورية تحت أي ضغوط.وذكر بيان لرئاسة كردستان وتلقته وكالة ايرث نيوز، ان بارزاني استقبل نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي جوي هود، وجرى في اللقاء، التباحث حول الوضع العام والعملية […]

ظهرت المقالة مسرور بارزاني: نريد حلاً جذرياً للمشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية ولن نتنازل عن حقوقنا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرور بارزاني: نريد حلاً جذرياً للمشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية ولن نتنازل عن حقوقنا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسرور بارزاني: نريد حلاً جذرياً للمشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية ولن نتنازل عن حقوقنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).