تفاصيل اتصال هاتفي بين الكاظمي والعاهل الاردني

2022/04/13 | 18:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادتنشر (بغداد اليوم)، الأربعاء، تفاصيل الاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اجرى، بعد ظهر اليوم، اتصالاً هاتفياً بالملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، اطمأن فيه على صحته إثر خضوعه لعملية جراحية".

وأضاف البيان ان "الكاظمي قدم خلال الاتصال أطيب أمانيه للعاهل الأردني بسرعة التماثل للشفاء التام، وللشعب الأردني الشقيق دوام التقدم والاستقرار، وللعلاقات الثنائية بين البلدين المزيد من الازدهار والتكامل".

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