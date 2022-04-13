الصدر يغرد بشأن هدم المساجد

2022/04/13 | 18:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

غرد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، بشأن هدم المساجد.

وقال الصدر في "تغريدة" له "بتويتر" تابعتها (بغداد اليوم): "ماحدث من ردة فعل شعبية ضد المحسوبين على المذهب المطالبين بهدم المراقد فهو امر مستحسن".

فيما يلي نص التغريدة:

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