مراقبون: الحرس الثوري الايراني عقبة تقف في طريق الاتفاق النووي

2022/04/13 | 18:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران تبادلت الرسائل مع واشنطن.

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