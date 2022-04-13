صياد في نهر ديالى يعثر على جمجمة بشرية في شباكه (فيديو)

2022/04/13 | 18:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو حصلت عليه “إيرث نيوز” لحظة عثور صياد في نهر ديالى على جمجمة بشرية في شباكه أثناء اصطياد الاسماك في قاطع جنوب بعقوبة

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