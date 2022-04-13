كورونا تتمكن من اصابة نصف مليار انسان حول الكوكب حتى الان

2022/04/13 | 18:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى 500 مليون و903 آلاف و88 إصابة.وأفادت الجامعة في بيان لها بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 6 ملايين و185 ألفا و143 وفاة، موضحة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة […]

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