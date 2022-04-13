بينهم زوجة لافروف.. بريطانيا تفرض عقوبات على 178 انفصاليا وستة أثرياء موالين لروسيا

2022/04/13 | 18:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بريطانيا بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عن عقوبات تستهدف انفصاليين وأثرياء موالين لروسيا وأقاربهم.

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