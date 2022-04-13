وزير الخارجية يناقش عدة ملفات مع نظيره الايراني

2022/04/13 | 18:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مؤتمر صحفي مشترك: وزير الخارجية فؤاد حسين: – ناقشنا العلاقات التجارية والاقتصادية بين بغداد وطهران.– الحوار هو طريق الحل في ما يخص الملف الأمني.‘ يجب معالجة العديد من المسائل عبر الطرق الدبلوماسية والحوار.– تطرقنا إلى العلاقات الإقليمية والحوار الإيراني- السعودي.وزير الخارجيَّة الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: – نأمل أن تكون […]

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