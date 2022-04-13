2022/04/13 | 18:30 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موقف عجيب لـ قصي صدام حسين يسطر في التاريخ) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: XbbsD3hE8B8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موقف عجيب لـ قصي صدام حسين يسطر في التاريخ) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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