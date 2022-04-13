استطلاع جديد.. انخفاض نسبة تأييد جو بايدن الى 41 بالمائة

2022/04/13 | 18:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة..كشف استطلاع جديد اجرته مؤسستي رويترز وابسوس عن انخفاض نسبة التأييد للرئيس الامريكي الحالي جو بايدن الى 41 بالمائة فقط وسط ارتفاع معدل التضخم الاقتصادي في الولايات المتحدة .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة /، ان “الاستطلاع الجديد يوجه ضربة […]

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