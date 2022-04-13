2022/04/13 | 18:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت قيادة شرطة ديالى اليوم الأربعاء، القبض على قاتل “المرأة المسنة” في قضاء خانقين.وقالت القيادة في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “بتوجيه مباشر من قبل قائد شرطة ديالى اللواء عباس محمد حسين تم تشكيل لجنة تحقيقية بإشرافه شخصياً وبرئاسة مدير قسم شرطة خانقين العميد ديار شوكت للتحقيق بحادث قتل (المرأة المسنة) البالغة […]

ظهرت المقالة بيان رسمي من شرطة ديالى بشأن حادثة “المرأة المسنة” أولاً على ايرث نيوز.

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