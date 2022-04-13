ماذا يحدث في محطات الوقود بالعاصمة بغداد؟

2022/04/13 | 18:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر محلي، اليوم الأربعاء، عن أسباب أزمة الوقود في محطات التعبئة ببغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "بعض محطات الوقود في العاصمة بغداد تشهد اغلاقاً واخرى تشهد زخماً كبيراً على المحطات المفتوحة مما تسببت بأزمة وقودية".

هذا وشهدت العاصمة بغداد، نقصاً بـالوقود وتحديداً البنزين، حيث أغلقت عدة محطات للتعبئة أبوابها ، فيما تفيد مصادر محلية بتسجيل طوابير انتظار طويلة أمام المحطات المفتوحة.

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