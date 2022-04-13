2022/04/13 | 18:43 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوكرانية تروي قصة اغتصابها من قبل جنود روس: “أشعر بالاشمئزاز. لم أعد أريد الحياة” هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/13 | 18:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوكرانية تروي قصة اغتصابها من قبل جنود روس: “أشعر بالاشمئزاز. لم أعد أريد الحياة”) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوكرانية تروي قصة اغتصابها من قبل جنود روس: “أشعر بالاشمئزاز. لم أعد أريد الحياة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).