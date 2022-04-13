2022/04/13 | 18:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LEuZVfRNlek

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العميد محمد عبد الكريم: استيراد التك تك والدراجات من قبل التجار بالاتفاق مع وزارة التجارة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العميد محمد عبد الكريم: استيراد التك تك والدراجات من قبل التجار بالاتفاق مع وزارة التجارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).